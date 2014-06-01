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Разработан онлайн-калькулятор, который оценивает риски заражения коронавирусом
Сегодня, 9:58
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Разработан онлайн-калькулятор, который оценивает риски заражения коронавирусом

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Изобретение получило название CoRiCal.

Ученые из университета Квинсленда совместно с Коалицией иммунизации разработали онлайн-калькулятор, который помогает оценить риски встречи с коронавирусом, а также вроятность протекания болезни в тяжелой форме.

Изобретение получило название CoRiCal. Для получения прогноза необходимо ввести свой пол, возраст, а также информацию о вакцинации и показатель распространения заболевания в месте нахождения.

Система способна оценить риск заражения, а также смерти от коронавируса и вероятность возникновения тромбов и смерти от тромбоза. Сейчас калькулятор работает в тестовом режиме, то есть система дорабатывается. В настоящий момент пользователи могут выбрать лишь вакцину от Astra Zeneca.

Ранее мы писали, что кабмин выделил более 47 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Фото: pixabay 

Теги: онлайн-калькулятор, рис заражения коронавирусом
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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