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Кабмин выделил более 47 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности
Сегодня, 9:40
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Кабмин выделил более 47 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности

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Решение было принято для того, чтобы не допустить задержку выплат для граждан из-за возросшей нагрузки на бюджет из-за коронавируса.

Правительство России выделило 47,1 млрд рублей Фонду соцстрахования на выплату пособий по больничным листам в четвертом квартале 2021 года. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение было принято, чтобы не допустить задержку выплат для граждан из-за возросшей нагрузки на бюджет из-за коронавируса и роста сезонных заболеваний.

Ранее мы писали, что Россия хочет снизить цены на газ для Европы. 

Фото: pixabay 

Теги: выплаты пособий по временной нетрудоспособности, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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