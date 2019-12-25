Кабмин выделил более 47 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности

Решение было принято для того, чтобы не допустить задержку выплат для граждан из-за возросшей нагрузки на бюджет из-за коронавируса.

Правительство России выделило 47,1 млрд рублей Фонду соцстрахования на выплату пособий по больничным листам в четвертом квартале 2021 года. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение было принято, чтобы не допустить задержку выплат для граждан из-за возросшей нагрузки на бюджет из-за коронавируса и роста сезонных заболеваний.

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