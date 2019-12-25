СМИ: Россия хочет снизить цены на газ для Европы

Россия хотела бы снизить стоимость до 200 – 400 долларов за тысячу кубометров.

Россия в долгосрочной перспективе хотела бы снизить цены на газ для Европы примерно на 60%, то есть до 300 – 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Отмечается, что долгое газовое ралли способно уничтожить спрос на поставки "Газпрома". В настоящее время на Лондонской бирже ICE тысяча кубометров газа стоит 1090 долларов.

Как сообщает Bloomberg, Россия хотела цены на газ опустить до 200 – 400 долларов за тысячу кубометров.

Ранее мы писали, что российские банки стали повышать ставки по вкладам. Так, ставки по вкладам уже увеличили Росбанк, "Дом.РФ", "Почта Банк" и Новикомбанк.

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