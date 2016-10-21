Российские банки стали повышать ставки по вкладам

Банк России поднял ключевую ставку до 7,5% годовых.

Российские банки стали поднимать ставки по вкладам. Происходит это на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Так, ставки по вкладам уже увеличили Росбанк, "Дом.РФ", "Почта Банк" и Новикомбанк. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, в банке "Дом.РФ" ставки выросли до 1.5%. "Почта Банк" повысил ставки до 8% годовых, а Новикомбанк поднял доходность на 0,75%. ПСБ в свою очередь повысил ставки на 0,40 – 045 п.п.

По информации агентства, скоро ставки должны повысить "Абсолют Банк", Совкомбанк и "Зенит". Напомним, что 22 октября Банк России высил ключевую ставку до 7,5% годовых.

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