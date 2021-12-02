Спрос на потребительские кредиты снизился в Петербурге

Дело в повышении ключевой ставки.

В сентябре жители Петербурга стали реже брать потребительские кредиты. Об этом изданию "РБК Петербург" рассказали представители нескольких российских банков.

Аналитики отмечают, что спрос на потребительские кредиты в Петербурге уменьшился из-за повышения ЦБ ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых в августе. Уже в сентябре Банк России вновь повысил ставку до 13%.

Петербургский рынок потребительского кредитования, действительно, практически сразу отреагировал на повышение Банком России ключевой ставки. Если еще в августе спрос на кредиты наличными продолжал держаться на уровнях, привычных крупным игрокам по 2021 году, то в сентябре он резко просел. Иван Макаров, пресс-секретарь банка "Открытие" по СЗФО

Ранее на Piter.TV: средний размер ипотечного кредита снизился в Петербурге за год.

Фото: Piter.TV