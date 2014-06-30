ЦБ не ждет двузначной цифры ключевой ставки в 2022 году

Согласно сценарию, в 2022 году годовая инфляция составит 4 – 4,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме Reuters Next, что в 2022 году ЦБ не ждет двузначной цифры ключевой ставки.

По ее словам, в 2022 году, согласно сценарию, годовая инфляция составит 4-4,5%.

Набиуллина подчеркнула, то в декабре после данных по ноябрьской инфляции планируется уточнить базовый прогноз ключевой ставки. При этом наиболее высокое увеличение ставки будет ограничено 100 б. п., добавила глава регулятора. При этом предполагается, что в 2023 году ключчевая ставка составит от 7,3 до 8,3% годовых.

Ранее мы писали, что Центробанк обеспокоен уровнем инфляции в России.

Видео: YouTube / Reuters