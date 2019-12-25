В Ленобласти отказались от продления нерабочих дней после 7 ноября

Региональные власти могут продлевать нерабочий период в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не стал продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Об этом он сообщил в беседе с изданием Online47.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период власти Ленобласти ужесточили COVID-ограничения в "красных" зонах региона. Обновленное постановление вступило в силу с 22 октября. Начиная с 30 октября в Бокситогорском, Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Всеволожском и Киришском районах, а также в Сосновом Бору ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, ленинградцев обязали предъявлять QR-коды для посещения ночных клубов, кинотеатров, театров и других общественных мест.

Напомним, что региональные власти могут продлевать нерабочий период в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, например, в Новгородской и Томской областях уже продлили "коронавирусные каникулы", а для москвичей локдаун завершится 7 ноября.

Ранее мы сообщили, что петербуржцам рассказали, почему стоит вакцинироваться в поликлинике, а не в торговом центре.

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