Петербуржцам рассказали, почему стоит вакцинироваться в поликлинике, а не в торговом центре.

При отсутствии номерков на вакцинацию в ближайшей поликлинике стоит обратиться в соседнее медучреждение, где талончик можно взять на удобное время.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец порекомендовал петербуржцам ходить на вакцинацию от COVID-19 не в торговые центры, а в поликлиники. Об этом он заявил во время пресс-конференции в ТАСС.

Как отметил Лисовец, в медучреждениях Петербурга на ближайшие две недели осталось мало номерков на вакцинацию. Это связано с тем, что некоторые жители города игнорировали рекомендации властей и не использовали ресурсы поликлиник в прошлые месяцы. Как правило, горожане отдавали предпочтение прививочным пунктам в торговых центрах. Лисовец считает, что это неверный подход. По его мнению, при отсутствии номерков на вакцинацию в ближайшей поликлинике стоит обратиться в соседнее медучреждение, где талончик можно взять на удобное время.

В ТЦ мы разворачивали пункты для того, чтобы люди использовали их по пути на работу, например. Но теперь пункты вакцинации в ТЦ используются чуть ли не как основной пункт вакцинации, а это не совсем правильно. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению

Лисовец подчеркнул, что, приходя в торговые центры, люди подвергают себя риску. Мощности у прививочный там не такие высокие. По его словам, горожане могут обратиться в любой пункт вакцинации вне зависимости от прививки и места жительства.

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Фото: Piter.TV