Кардиолог Шляхто посоветовал петербуржцам побыть дома во время нерабочей недели

С 30 октября по 7 ноября будут закрыты кафе и рестораны, магазины, фитнес-центры, аттракционы, бассейны и аквапарки.

Поскольку в Петербурге вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, и все кафе, рестораны, магазины, фитнес-центры и пр. не будут работать, главный внештатный специалист-кардиолог комитета по здравоохранению Петербурга Евгений Шляхто рассказал горожанам на онлайн-конференции, как провести эти дни.

По мнению Шляхто, это уникальная возможность, чтобы побыть дома. Таким образом, уменьшится скорость передачи вируса и вероятность развития заболевания. Специалист также уточнил важность вакцинации. По его словам, риск заразиться снижается почти в 15 раз у тех, кто прошел вакцинацию. В случае заражения болезнь протекает в легкой форме.

Ранее Piter.tv писал об ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге.

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