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Шляхто: "Четверть коечного фонда для переболевших COVID-19 займут кардиологические больные"
Сегодня, 12:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Шляхто: "Четверть коечного фонда для переболевших COVID-19 займут кардиологические больные"

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Он обозначил наиболее проблемные моменты при лечении и реабилитации постковидных пациентов.

Гендиректор Центра Алмазова, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог по Петербургу, академик РАН Евгений Шляхто в интервью с "Петербургским дневником" обозначил наиболее проблемные моменты при лечении и реабилитации постковидных пациентов.

Думаю, что 20-25% коечного фонда, которые потребуются для постковида – это будут кардиологические койки.

Евгений Шляхто

Он отметил, что при наличии жалоб на одышку, нарушения ритмов сердца, колебаний давления нужно проходить углубленную диспансеризацию, на которую в Северной столице выделены средства.

Шляхто также уточнил, что не встречал в реанимации на ИВЛ ни одного вакцинированного от коронавируса пациента.

Фото: Piter.tv

Теги: евгений шляхто, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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