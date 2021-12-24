Шляхто: "Четверть коечного фонда для переболевших COVID-19 займут кардиологические больные"

Он обозначил наиболее проблемные моменты при лечении и реабилитации постковидных пациентов.

Гендиректор Центра Алмазова, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог по Петербургу, академик РАН Евгений Шляхто в интервью с "Петербургским дневником" обозначил наиболее проблемные моменты при лечении и реабилитации постковидных пациентов.

Думаю, что 20-25% коечного фонда, которые потребуются для постковида – это будут кардиологические койки. Евгений Шляхто

Он отметил, что при наличии жалоб на одышку, нарушения ритмов сердца, колебаний давления нужно проходить углубленную диспансеризацию, на которую в Северной столице выделены средства.

Шляхто также уточнил, что не встречал в реанимации на ИВЛ ни одного вакцинированного от коронавируса пациента.

Фото: Piter.tv