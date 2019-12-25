Эксперты поведали, как изменился мир фотографии за 10 лет

Ко Дню фотографа в Президентской библиотеке Северной столицы состоялся тематический мастер-класс. За ним наблюдал корреспондент Piter.tv.

Мероприятие ко Дню фотографа прошло в рамках международного ежегодного мультимедийного конкурса "Взгляд иностранца" в Президентской библиотеке. Мастер-класс "Как изменился мир фотографии за 10 лет?" провели два эксперта в этой сфере – ведущий программист отдела сканирования Президентской библиотеки Надежда Сычева и профессиональный фотограф Дмитрий Тайга.

Что же представляет из себя конкурс "Взгляд иностранца"? Проект проходит под руководством Президентской библиотеки вот уже в 11-й раз. К участию приглашаются все любители и профессионалы фото- и видеосъемки. Что самое интересное – возраст и место проживания не являются ограничением. Главное условие участия в конкурсе для российских участников – отразить жизнь за рубежом, а для иностранных – наоборот, жизнь в России.

Конкурс проводится на известной всем платформе – в соцсети Instagram. Сейчас это одна из самых популярных медиаплатформ, которую используют для самых различных целей – от создания профессиональных аккаунтов до любительских. О том, как Instagram повлиял на формирование и развитие современной фотографии, рассказал Дмитрий Тайга.

Дмитрий занимается фотографией уже 5 лет, а начинал свою карьеру с ведения блога в соцсети. Сейчас Дмитрий снимает в основном для бизнес-аккаунтов. Instagram был создан еще в 2010 году и стремительно начал набирать популярность, закрепив в массовом лексиконе слово "селфи".

Все мы можем вспомнить, как это начиналось. Никто не понимал, что делать. Фронтальные камеры еще у всех плохие. Появляются инстаграмы мягких игрушечек, кошечек, еды. Какие-то новые тренды и так далее. Всем начинает казаться, что профессиональная фотография уходит. Если у меня есть постоянно камера в кармане, зачем мне тогда учиться фотографировать? Дмитрий Тайга, фотограф

Эксперт отмечает, что в соцсеть переходят еще и глянцевые журналы, а печатные издания и вовсе начинают исчезать. Ни для кого не секрет, что мы все больше смотрим социальные сети и все меньше проявляем интерес к газетам. Но на самом деле, как пояснил Дмитрий, это все есть процесс цифровизации.

Стало понятно, что любительская фотография не может продавать, и она становится неинтересной Дмитрий Тайга, фотограф

Профессиональный фотограф указал на то, что в 2020 году в сфере произошел переворотный момент. Весной, когда мир столкнулся с коронавирусом, стало невозможным продавать что-либо лицом к лицу.

У меня есть клиенты, которые пришли ко мне в середине 2020 года. Мы начали делать контент, потому что надо. Потому что вроде бы как все его уже делают. Тем не менее, так как они были ориентированы на аудиторию 40+, они ждали, что в сентябре, когда все вернуться из отпусков и будут сняты коронавирусные меры, к ним придут клиенты. Но ни в сентябре, ни в октябре они не пришли. Не пришли по одной причине – 2020 год научил нас пользоваться маркетплейсами, покупать в инстаграме. Тут и происходит перелом в сознании больших брендов Дмитрий Тайга, фотограф

Дмитрий привел успешные примеры других коммерческих брендов и отметил, что даже если снимок сделан на плохую фотокамеру или кадр размыт, а на нем есть интересный предмет, то наш глаз обязательно за это зацепится.

Фотограф напомнил, что накануне соцсеть Instagram запустила в своей экосистеме cервис коротких видео Reels, чтобы конкурировать с такой платформой как TikTok. Все это говорит лишь о том, что практически за 10 лет мы достигли такой точки как анимации и ролики, в которые бренды готовы вкладывать большие деньги, заключил Дмитрий.

Темой, на которой Дмитрий решил остановиться отдельно – чьи работы надо смотреть, чтобы делать что-то похожее или понимать, откуда исходят те или иные тренды фотографии. В специальной подборке от Дмитрия Тайги оказались работы трэвел-фотографа Стива Маккарри, Майлс Олдридж, Тим Уокер, Энни Лейбовиц, Эрвен Олаф, Дэвид Лашапель, фэшн-фотограф Питер Линдберг.

Ведущий программист отдела сканирования Президентской библиотеки Надежда Сычева поделилась с присутствующими информацией о том, как в учреждении подходят к оцифровке фотографий.

Эксперт задала достаточно формальную тему для лекции, однако ее подтема является очень трепетной для каждого человека – архив семейных фотографий. Наверняка каждый хранит у себя дома немаленький объем семейных снимков. Это наша память и наше наследие. К сожалению, ничто не вечно, и возможность потерять дорогую память очень высока. Надежда Сычева рассказала об одном из способов ее спасения – создание электронного архива. Это не только удобный способ хранения фотографий, но также и возможность делиться ими с кем угодно.

Одним из детищ Президентской библиотеки является проект, посвященный памяти о Великой Победе. Жители Петербурга могли поделиться любыми документами о войне для создания цифрового архива памяти об этих событиях. Это могло быть чем угодно – дневники, письма и даже открытки – все приветствовалось для участия в таком важном проекте. Все материалы проходили оцифровку в библиотеке.

Специалисты нашего отдела максимально бережно сканировали эти бесценные документы. Для работы над оцифровкой используется самое качественное оборудование. За более чем десятилетний опыт работы отдела сканирования Президентской библиотеки выработан четкий алгоритм действий, описанный в технических требованиях оцифровки документов, которыми руководствуется каждый специалист отдела Надежда Сычева, ведущий программист отдела сканирования Президентской библиотеки

Текст: София Сун, Piter.tv

Фото: пресс-служба Президентской библиотеки