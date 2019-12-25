Instagram запустил конкурента TikTok

Как и в TikTok, видеоролики в Instagram Reels могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети.

Американская корпорация Facebook в среду объявила о всемирном запуске на базе принадлежащей ей соцсети Instagram сервиса Instagram Reels. Это является аналогом китайского приложения TikTok.

Чтобы снять 15-секундный ролик, нужно открыть камеру в Instagram и выбрать нужную функцию внизу панели. Авторам доступны инструменты видеомонтажа, каталог треков, видео можно записывать и со своим звуком.

Как и в TikTok, видеоролики в Instagram Reels могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети.

Администрация США обвиняет руководство TikTok в пропаганде и передаче данных пользователей китайским властям. Дональд Трамп заявил, что если никакая компания из США не приобретет TikTok до 15 сентября, сервис запретят на территории страны.

Фото: pixabay