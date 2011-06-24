Яндекс рассказал о наиболее высоких ставках по вкладам в Санкт-Петербурге

На прошлой неделе Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Аналитики Яндекса разобрали данные Поиска по финансам и сообщили об изменениях в ставках по вкладам на сроки от 3-х месяцев до 2-х лет, которые делали в Северной столице, – рассказывают в "Вечернем Петербурге".

Напомним, что 25-го апреля Центральный Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых в четвертый раз.

В число банков с самыми выгодными условиями по вкладам в Санкт-Петербурге вошли Цифра Банк, МКБ, Банк Приморье, Ренессанс Банк и другие. Это показывают данные Поиска Яндекса по финансам, который позволяет в одном месте сравнивать финансовые предложения разных банков: вклады, ипотеки и дебетовые карты. Яндекс

Предложения в подборке от аналитиков Яндекса поделены в соответствии со сроками, а доход рассчитан с учетом того, что сумма вклада будет равна 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге заведующая кафедрой банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института имени Анатолия Собчака Яна Самойлова рассказала, выгодно ли этой весной делать банковские вклады.

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