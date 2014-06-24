ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых

Позже днем глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции пояснит решение совета директоров.

Центральный банк России по результатам заседания совета директоров в пятницу, 25 апреля, ожидаемо для экспертов сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. Таким показатель сохраняется уже в четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора. Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября 2024 года. В марте 2025 года государственный регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 21 процент годовых в третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам. Специалисты пообещали рассмотреть вопрос о повышении ставки в том случае, если динамика дезинфляции на территории страны не будет обеспечивать достижение цели.

Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. заявление финансового регулятора

Набиуллина не хотела бы делиться персональными данными "со всем миром".

Фото: Банк России