Набиуллина не хотела бы делиться персональными данными "со всем миром"

Глава ЦБ РФ видит дискриминацию потребителей при отказе предоставлять личные данные при покупках.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не готова делиться своими персональными данными "со всем миром", поэтому чиновница хочет быть абсолютно уверена в их защите. Такое мнение глава государственного финансового регулятора высказала, выступая на конференции ВТБ Data Fusion.

У людей должен быть выбор, какие данные, кому и сколько предоставлять. Должна быть абсолютная уверенность, что данные защищены и никуда не утекут. Это была очень большая проблема, и было очень много жалоб в ЦБ, но сейчас ситуация стала лучше. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Глава ВТБ Андрей Костин пошутил на мероприятии о том, что личных данных, которые не раскрыты, уже практически не осталось. Эльвира Набиуллина ответила, что сейчас россиян беспокоит возможность утечки сведений при их обмене, а также использование подобной информации для навязывания различных услуг. Дополнительно в ЦБ усмотрели признаки дискриминации. Речь идет о том, что те потребители, которые не хотят делиться данными, могут не получить желаемые товары или услуги от компаний. В результате людям приходится давать согласие на полупубличное распространение данных или он рискует не получить желаемое.

Это некое доминирование платформ, если все будет продаваться только через глубокие персональные данные. Это будет дискриминацией людей, которые не хотят делиться данными. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Набиуллина: ЦБ будет подходить к вопросу снижения ключевой ставки аккуратно.

Фото и видео: Прямая трансляция конференции ВТБ Data Fusion; Telegram / ТАСС