Набиуллина: ЦБ будет подходить к вопросу снижения ключевой ставки аккуратно

По ее словам, регулятор должен убедиться в устойчивости замедления инфляции.

Банк России будет подходить к вопросу снижения ключевой ставки аккуратно. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.

Выступая с отчетом о деятельности ЦБ, Набиуллина отметила, что регулятор должен убедиться в устойчивости замедления инфляции. Она подчеркнула, что депутаты уже спрашивали о том, когда можно будет приступить к снижению ключевой ставки.

Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России с осторожностью подходит к снижению ключевой ставки.

Фото: ВКонтакте / Банк России