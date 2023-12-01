Набиуллина: Банк России с осторожностью подходит к снижению ключевой ставки

По ее словам, текущее укрепление рубля работает на снижение инфляции, если оно будет устойчивым.

Банк России с осторожностью подходит к снижению ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.

По ее словам, текущее укрепление рубля работает на снижение инфляции, если оно будет устойчивым. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ учитывает опыт прошлого года, когда инфляция замедлялась, а потом вновь стала расти, что и привело к повышению ставки.

На столе все еще повышение ключевой ставки, если реализуются инфляционные риски. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Ранее мы сообщали, что ЦБ прогнозирует большой спрос на самозапреты на кредиты.

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