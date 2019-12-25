ЦБ прогнозирует большой спрос на самозапреты на кредиты

По словам Набиуллиной, большой спрос на него будет среди граждан, которые опасаются мошенничества.

Банк России прогнозирует большой спрос на самозапреты на кредиты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством ЦБ.

По ее словам, буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Глава ЦБ подчеркнула, что большой спрос на него будет среди граждан, которые опасаются мошенничества. Она добавила, что регулятор будет внимательно следить за тем, как этот сервис работает.

Ранее Набиуллина отметила рост использования дипфейков мошенниками.

Фото: ВКонтакте / Банк России