В Петербурге эксперт пояснила, стоит ли этой весной размещать средства на банковских вкладах

Специалист напоминает, что сумма до 210 тыс. рублей не подлежит налогообложению.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" заведующая кафедрой банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института имени Анатолия Собчака Яна Самойлова рассказала, выгодно ли этой весной делать банковские вклады.

Заседание Совета директоров Банка РФ по ключевой ставке планируется на 25 апреля. Какие прогнозы есть сегодня?

Мы можем ориентироваться на прогноз Центрального банка, который был скорректирован. Средняя годовая ставка ориентируется в размере 19-22%. При этом Центральный банк отметил возможность как снижения, так и повышения ключевой ставки, исходя из инфляционных рисков. Но большинство участников рынка в базовом сценарии рассматривает, что на ближайшем заседании ставка останется без изменений, и надеются на ее снижение во втором полугодии. Яна Самойлова, эксперт

На процент по банковским вкладам влияет ключевая ставка.

Безусловно, ставка фиксирована по вкладам. Поэтому не рекомендуется изымать денежные средства досрочно, иначе доходность будет потеряна. Яна Самойлова, эксперт

Специалист напоминает, что сумма до 210 тыс. рублей не подлежит налогообложению. Суммируются доходы по всем вкладам во всех банках и доход самого вкладчика из других источников.

Банки сейчас представляют достаточно высокую доходность по банковским вкладам. Если есть сбережения и вероятность того, что они не понадобятся в ближайшее время, то имеет смысл сделать долгосрочный вклад. При этом можно диверсифицировать свои сбережения по срокам. Например, разбить на несколько вкладов: открыть короткий вклад, если возникнет необходимость снятия денежных средств, и часть средств положить на долгий вклад. Яна Самойлова, эксперт

Ранее мы рассказывали о том, что родители Петербурга стали чаще открывать детям банковские карты.

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