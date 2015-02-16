Сбер: родители Санкт-Петербурга стали чаще открывать детям банковские карты

60 тысяч детей в Санкт-Петербурге уже имеют свои СберКарты.

По итогам первого квартала 2025 года спрос на детские СберКарты в Санкт-Петербурге вырос на 11,5% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Всего в Северной столице их уже оформили почти 260 тыс. детей, 87% из которых пользуются этим финансовым инструментом регулярно, поделились в пресс-службе Сбера.

Детские СберКарты – это инструмент для обучения ребёнка финансовой грамотности. С ней он может оплачивать покупки как в магазинах, так и онлайн. За это начисляется кешбэк бонусами Спасибо в размере 1%, а при покупках в супермаркетах — 1,5, и их можно списать у партнёров банка. Такие карты выпускаются в разных дизайнах.

СберКарта полностью бесплатна: за её выпуск, обслуживание и смс-уведомления о тратах на номер ребёнка не надо платить. Родители могут пополнять баланс карты, настраивать лимиты на траты, а также видеть расходы детей в приложении СберБанк Онлайн.

Детские банковские карты — это первый шаг к формированию осознанного отношения к финансам. Они помогают детям освоить базовые принципы управления деньгами, планировать расходы и накопления, а также учат ответственности и самостоятельности. Карты Сбера — надежный инструмент для безопасного погружения ребенка в мир личных финансов. Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт‑Петербургу

Оформить ребёнку карту может родитель в приложении СберБанк Онлайн и получить её с доставкой* на дом или в офисе Сбера, когда придёт СМС о готовности. Если у родителя нет карты Сбера, необходимо открыть её, после этого заказать карту ребёнку.

Сегодня банк предлагает клиентам 6–13 лет не только детскую СберКарту, но и приложение СберKids, разработанное специально для детей с учётом их потребностей и возрастных ограничений. В нём можно проверять баланс, переводить деньги друзьям и родным на карты Сбера и в банки-партнёры, открыть и пополнять счёт "Копилка" с доходностью до 11% годовых.

Справочно:

Продукты и сервисы Сбера для детей 6–13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга по итогам исследования Frank RG "Детский банкинг в России 2024". Исследователи изучили детские карты и приложения ведущих банков страны, а также создаваемый ими детский образовательно-развлекательный контент для повышения финансовой грамотности. Аналитики Frank RG проанализировали тарифы, клиентский опыт и путь, пользовательский опыт и выгодность использования, причём использовались не только экспертные оценки, но и опрос родителей и детей. В результате Сбер стал лидером интегрального рейтинга в категории "Детский банкинг" и победил в номинации "Лучший детский банк".

Фото: пресс-служба Сбера