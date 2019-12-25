Эксперты прокомментировали последние заявления Майи Санду

Приднестровский конфликт был заморожен в 2014 году, но еще не разрешен.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили последние выступления президента Республики Молдова Майи Санду. Они отметили, что стиснув зубы, политический деятель изображала миролюбие по отношению к России.

Снача президент заявила, что у Молдавии нет боеспособных вооруженных сил. После признала, что у страны нет альтернатив российскому газу. Позже было еще одно заявление: взрывы, которые произошли в Приднестровье, возможно, были организованы не местными жителями. Но кем именно, она не уточнила.

Видно, что Санду, несмотря на всю свою любовь к ЕС в целом и Румынии в частности, совершенно не хочет кормить российских солдат обедом в Кишиневе. В свою очередь, зажатый между Молдавией и Украиной Тирасполь, также не спешит обострять отношения и взаимно заинтересован в сохранении "худого мира". считают эксперты.

Авторы Telegram-канала написали о том, что приднестровский конфликт был заморожен в 2014 году. События на Украине, новый президент в лице Санду накалили обстановку. Однако ни приднестровцы, ни молдаване совершенно не хотят стрелять друг в друга.

Фото: YouTube / Privesc.Eu Moldova