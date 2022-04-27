Санду: взрывы в Приднестровье являются результатом внутреннего противостояния

В молдавии назвали ответственных за террористические акции в непризнанном регионе.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы в Приднестровье являются результатом внутреннего противостояния. Соответствующей информацией глава государства поделилась в рамках выступления перед журналистами на брифинге, созванном по результатам заседания Высшего совета по безопасности страны. Власти возложили ответственность за проведенные террористические атаки на внутриполитические силы, находящиеся на территории непризнанного региона.

Есть напряженность в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации. Это ставит в уязвимое положение Приднестровье и создает риски для Республики Молдова. Майя Санду, президент Молдавии

В Кишиневе отметили, что осуждают подобные провокации и попытки вовлечения Молдавии в действия, которые могут поставить под угрозу мир и стабильность.

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Фото и видео: YouTube / Președinția Republicii Moldova