В Совете Федерации считают, что Россия вернет "все долги".

Первый заместитель председателя профильного комитета по международным делам от Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал запрет георгиевской ленты в Молдавии. В эфире телеканала "Вместе-рФ" парламентарий считает, что таким образом президент республики Майя Санду пытается выслужиться перед западными кураторами в лице США. Он заметил, что снос в европейском регионе советских памятников Москва не оставляет без внимания. По словам политика, ветераны ВОВ не просят этого Санду.

Пытаясь выслужиться перед странами Запада, перед американцами, она совершила большую ошибку. Владимир Джабаров, сенатор РФ

Говоря о сносе памятников за рубежом,Джабаров также процитировал песню Андрея Куряева "Не воюйте с русскими". В тексте композиции есть слова о том, что сколько бы противники не рушили "бронзовых солдат", Россия вернет этот должок, как и другие долги.

Россияне получили более 12 миллионов сертификатов на материнский капитал.

Фото и видео: Совет Федерации