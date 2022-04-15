Елена Бибикова рассказала о реализации программы в РФ.

Россияне получили более 12 миллионов сертификатов на материнский капитал за все время работы государственной программы. Соответствующее заявление сделала перед журналистами на пресс-подходе заместитель руководителя профильного социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Сенатор подчеркнула, что общий объем выданной поддержки составил порядка 3,5 триллиона рублей.

С начала программы было выдано более 12 миллионов сертификатов, объем средств составил около 3,5 триллиона рублей…К нам поступают предложения, касающиеся дополнительного использования маткапитала. Елена Бибикова, замглавы социального комитета СФ

Эксперт подчеркнула, что в России материнский капитал используется для улучшения жилищных условий, а также получения детьми образования, для формирования пенсий мамы, покупки оборудования для адаптации детей-инвалидов. Средства также уходят на ежемесячные выплаты для семей с невысоким доходом.

Минтруд: масштабных изменений маткапитала не будет.

Фото и видео: Совет Федерации