Минтруд: масштабных изменений маткапитала не будет

Ольга Баталина рассказала о работе по улучшению госпрограммы для населения.

В российском министерстве по труду и социальной защите заявили, что масштабных изменений материнского капитала не ближайшее будущее не будет. При этом первый заместитель главы профильного ведомства Ольга Баталина пояснила, что чиновники работают над регулярным совершенствованием этой государственной программы. Информацией эксперт поделилась в рамках выступления по видеосвязи с участниками форума "Сообщество", который проводится в Новосибирске.

Мы не останавливаемся в совершенствовании использования материнского капитала. Понятно, что таких масштабных решений, как решение президента о введении материнского капитала на первого ребенка мы в ближайшем году не готовим. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Чиновница поясниоа, что сейчас законодательно оформляются те предложения, которые были приняты благодаря обратной связи с гражданами, которые попросили правительство донастроить механизм выплаты. В Минтруда поддерживают решение об использовании маткапитала на получение образовательных услуг, которые дают индивидуальные предприниматели. Также упрощается предоставление гражданам маткапитала. Уже сейчас средства начисляются в проактивном режиме, минимизируются документы, необходимые для регистрации права на получение господдержки.

Почти 12 млн россиян получили материнский капитал с 2007 года.

Фото и видео: Вконтакте / Форум "Сообщество"