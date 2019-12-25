Почти 12 млн россиян получили материнский капитал с 2007 года

Антон Котяков рассказал, на что чаще всего уходят средства в семьях по соцподдержке.

Материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 млн россиян. Такую статистику депутатам Государственной Думы предоставил глава Министерства по социальной защите и труду Антон Котяков в рамках правительственного часа. Около 80% семей тратят государственную финансовую поддержку на улучшение жилищных условий.

Маткапитал выдается на первого ребенка. За неполные два года материнский капитал предоставлен почти на 1 млн первых детей. Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что с 1 января 2020 года программа материнского капитала стала более расширенной. Семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка. В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка составил 483,8 тысяч рублей, а на второго - 639,4 тысяч. Размер мат капитала на 2022 год будет скорректирован в связи с инфляцией по поручению российского президента Владимира Путина.

Минтруд России планирует изменить подход к оценке бедности.

Фото и видео: Госдума РФ

