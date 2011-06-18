Чиновники объяснили, как будет определяться показатель.

Минтруд России планирует изменить подход к оценке бедности в стране. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на документ от профильного ведомства. Чиновники предложили по-новому учитывать количество бедных граждан в стране. Для этой задачи будет использован такой инструмент, как границы бедности. Параметр будет определяться за счет прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года (11,3 тысячи рублей).

Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. постановление Минтруда России

В профильном ведомстве напомнили о том, что граница бедности будет учитываться в виде статистического показателя. При этом меры социальной поддержки будут назначаться чиновниками с учетом прожиточного минимума.

В Минтруде рассказали о высоких темпах роста зарплат бюджетников.

Фото: Piter.tv

