В Минтруде рассказали о высоких темпах роста зарплат бюджетников

Для сохранения темпов роста зарплаты бюджетников нужны дополнительные ресурсы.

Для сохранения темпов роста зарплаты бюджетников нужны дополнительные ресурсы. Такой информацией с журналистами в эфире телеканала "Россия-24" поделился министр по труду и социальной политике. Антон Котяков рассказал подробности, необходимые для учета во время прогнозирования фонда оплаты труд, закладываемого в федеральный бюджет.

Использовался темп роста заработной платы в экономике на уровне 5,8%, а фактический уровень, сложившийся на данный момент, уже соответствует уровню 9,3%. То есть рост заработной платы в экономике осуществляется более высокими темпами. Антон Котяков, глава Минтруда

Напомним, что российский президент Владимир Путин в ходе правительственного совещания призвал чиновников сделать все возможное для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

В Минтруде назвали отрасли труда, которые изменятся к 2030 году.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

