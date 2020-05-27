В Минтруде назвали отрасли труда, которые изменятся к 2030 году

Наибольшие число специалистов понадобится в IT-сфере.

Министр РФ Антон Котяков выступил на сессии Евразийского женского форума и назвал отрасли, которые претерпят сильные изменения в ближайшие 10 лет в структуре занятости.

Мы четко понимаем и осознаем, что в горизонте 2030 года изменится профессиональная структура занятости, в том числе и в традиционно женских отраслях. Для себя мы вывели семь основных отраслей.

Антон Котяков

По словам министра, речь идет о сферах IT, гостеприимства, развлечений, науки, строительства, здравоохранения, социальных услуг, а также образования. Он отметил, что к 2030 году число занятых в IT-индустрии вырастет на 70%, а в остальных от 7% до 35%.

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