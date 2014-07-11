Взрыв в почтовом отделении на Обуховской Обороны стал делом о теракте

Фигурант хотел отправить коробки в Татарстан, после задымления эвакуировали пятерых человек.

Накануне в почтовом отделении на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге прогремел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, пишет "Фонтанка" 25 сентября.

Напомним, сдетонировала одна из посылок, которую принес на отправку 62-летний мужчина. Всего их было пять. В отношении местного жителя сначала составили протокол о мелком хулиганстве, скоро ему изберут меру пресечения.

Фигурант хотел отправить коробки в Татарстан, после задымления эвакуировали пятерых человек. В задымившейся посылке нашли тубус из-под витамина С с тремя петардами. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV