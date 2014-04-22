Взрыв прогремел в почтовом отделении Петербурга

Полиция эвакуировала сотрудников

Сотрудники полиции и спасатели прибыли к почтовому отделению в Петербурге после сообщений о подозрительной посылке. По данным МЧС, в здании произошел "хлопок".

Как отметили в ведомстве, весь персонал успел покинуть помещение до прибытия экстренных служб. Пострадавших в результате инцидента нет. Telegram-канал "112" сообщает, что ранее в отделение приходил мужчина, который отправил пять посылок на свое имя по разным адресам в Татарстан. Одна из них сдетонировала.

К месту происшествия прибыли саперы. Подробности произошедшего выясняются.

Фото: Piter.TV