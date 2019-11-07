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Момент подрыва машины российско-украинскорго бизнесмена под Киевом попал на видео

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В результате погиб человек, директор фармацевтической фирмы получил ранения.

Накануне вечером, 6 ноября, под Киевом был взорван автомобиль российско-украинского бизнесмена.

Накануне вечером под Киевом на Житомирском направлении проезжавший мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу "Мерседеса", в котором ехал директор фармацевтической фирмы. В результате погиб водитель автомобиля, директор фирмы получил ранения. Мотоциклист с места преступления скрылся.

В сети опубликовано видео с моментом подрыва автомобиля с видеорегистратора автомобиля очевидца. В темноте по незагруженной трассе едут машины, вдруг слышится взрыв, в небо над дорогой взметается огненный шар и искры. 

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Видео: dtp.kiev.ua

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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