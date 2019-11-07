В центре Кемерово совершено покушение на адвоката

Опубликовано видео с места преступления и моментом задержания киллера.

Накануне вечером, 6 ноября, в центре Кемерово было совершено покушение на убийство сопредседателя коллегии адвокатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Следственные органы сообщают, что в Центральном районе Кемерово в 8ом часу вечера по местному времени совершен выстрел в адвоката, который выходил из здания. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку. Преступнику скрыться с места преступления не удалось, его задержали охранник и сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по г. Кемерово, которые стали очевидцами.

Киллером оказался 53-летний житель Находки, который приехал в город якобы для поиска работы. Следствием отрабатываются различные версии преступления, приоритетной версией является заказное убийство. Предварительно установлено, что предполагаемый киллер ждал жертву на автостоянке несколько часов.

В ходе осмотра места преступления обнаружены оружие и гильза, по ним будет проведена баллистическая экспертиза. По предварительной информации, оружие является переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического, либо травматического. СУ СК России

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Раненый адвокат был срочно прооперирован, его жизни ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: В Крыму арестовали адвоката-мошенника (видео задержания).

Видео: СУ СК России