Опубликовано видео задержания адвоката-мошенника в Крыму

Адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда за 20 тысяч долларов.

В Крыму задержали адвоката, который обещал представителю подследственного решить вопрос с судом за денежное вознаграждение.

Следственный комитет Российской Федерации сообщает, что в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым возбуждено уголовное дело по статье " Покушение на мошенничество в особо крупном размере". СК сообщает, что данный адвокат пообещал представителю подследственного решить вопрос с Ялтинским судом о назначении в будущем подследственному наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ за вознаграждение в 20 тысяч долларов.

Задержанный адвокат заявил, что данная сумма денег будет передана должностным лицам и судье. На самом деле таких связей у адвоката не было, как и не было возможности повлиять на приговор.

После передачи первой части денег в размере 12,5 тысяч долларов адвоката задержали.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями следственного отдела по городу Ялте устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела, а также выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. СУ СК России

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК Российской Федерации (УФСБ России по Республике Крым).