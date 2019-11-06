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Опубликовано видео задержания адвоката-мошенника в Крыму

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Адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда за 20 тысяч долларов.

В Крыму задержали адвоката, который обещал представителю подследственного решить вопрос с судом за денежное вознаграждение.

Следственный комитет Российской Федерации сообщает, что в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым возбуждено уголовное дело по статье " Покушение на мошенничество в особо крупном размере". СК сообщает, что данный адвокат пообещал представителю подследственного решить вопрос с Ялтинским судом о назначении в будущем подследственному наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ за вознаграждение в 20 тысяч долларов.

Задержанный адвокат заявил, что данная сумма денег будет передана должностным лицам и судье. На самом деле таких связей у адвоката не было, как и не было возможности повлиять на приговор. 

После передачи первой части денег в размере 12,5 тысяч долларов адвоката задержали. 

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями следственного отдела по городу Ялте устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела, а также выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

СУ СК России

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: Опубликовано видео задержания членов наркосиндиката в Сибири, которые через интернет торговали героином.

Видео: СУ СК Российской Федерации (УФСБ России по Республике Крым).

Теги: взятка суду, видео задержания, мошенник, новости крыма, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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