Опубликовано видео задержания членов наркосиндиката, которые через интернет продавали тысячи доз в день

Женщина-организатор получала ежемесячно по 12 миллионов дохода.

В Сибири задержаны 6 членов организованной преступной группировки, которые через интернет продавали героин.

ТАСС со ссылкой на МВД РФ сообщает, что в Сибири накрыли членов наркосиндиката, которые ежедневно продавали 2 тысячи доз героина в Новосибирске. В Омске задержана женщина-организатор преступного сообщества, а также 3 ее подельника, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотиков, их фасовку, оборудование тайников и обналичивание денежных средств.

В городе Оби задержаны два курьера. Под обшивкой багажника автомобиля обнаружено 5 кг героина, расфасованного в полиэтиленовые пакеты. Также в Омске возле одного из домов обнаружена "закладка" с 990 граммами героина. В общей сложности у преступной группы изъято более 7 кг тяжелых наркотических веществ. Ежемесячный доход наркосиндиката составлял 12 миллионов рублей.

Все 6 членов синдиката арестованы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в особо крупном размере".

МВД опубликовано оперативное видео задержания членов преступной группы в Оби и Омске.

Сегодня ранее: В Москве задержан 30-летний мужчина, который готовил теракт и искал сообщников.

Видео: МВД РФ