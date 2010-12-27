  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Сегодня, 13:07
142
MShaffter

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

0 0

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину, который с февраля 2019 года готовился к совершению террористической атаки в столице.

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.

Телеграм - канал "112" сообщает, что несколько недель назад был задержан 30-летний мужчина, который был приверженцем крайне радикальных взглядов. Задержанный изучал изготовление взрывчатки, а также активно искал сообщников. Мужчину удалось вычислить и задержать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня ранее: Опубликовано видео с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, где мужчина зарезал спящего мальчика.

Фото: Рixabay

Теги: новости москвы, новости россии, теракт в москве, терроризм в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии