Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.
Телеграм - канал "112" сообщает, что несколько недель назад был задержан 30-летний мужчина, который был приверженцем крайне радикальных взглядов. Задержанный изучал изготовление взрывчатки, а также активно искал сообщников. Мужчину удалось вычислить и задержать.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сегодня ранее: Опубликовано видео с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, где мужчина зарезал спящего мальчика.
Фото: Рixabay
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