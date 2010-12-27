Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину, который с февраля 2019 года готовился к совершению террористической атаки в столице.

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт. Телеграм - канал "112" сообщает, что несколько недель назад был задержан 30-летний мужчина, который был приверженцем крайне радикальных взглядов. Задержанный изучал изготовление взрывчатки, а также активно искал сообщников. Мужчину удалось вычислить и задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сегодня ранее: Опубликовано видео с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, где мужчина зарезал спящего мальчика. Фото: Рixabay