Опубликовано видео с камер наблюдения в детском саду в Нарьян-Маре, где был убит ребенок

Следком опубликовал видео следственных действий в детском саду, где 36-летний безработный зарезал спящего мальчика. Убийце предъявлено обвинение.

Сегодня, 5 ноября, подозреваемому в убийстве 6-летнего мальчика предъявлено обвинение. Следственные органы опубликовали полное видео с камер наблюдения в детском саду, а также видео следственных действий.

Напомним, 31 октября 36-летний мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, прошел беспрепятственно в детское дошкольное учреждение, прошел в одну из спален, где во время тихого часа спали дети, и нанес смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику.

Охранник, пропустил мужчину, подумав, что это один из родителей, нажав дистанционно кнопку на пульте. Одна из воспитательниц пыталась преградить путь мужчине, но мужчина оттолкнул женщину. Преступника удалось задержать, но было уже поздно, он успел нанести свой смертоносный удар. Охраннику также предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Мужчина признал свою вину частично.

На опубликованных следственными органами кадрах видно, что мужчина совершенно свободно прошел на территорию детского дошкольного учреждения. Зашел в здание, поднялся на второй этаж. На видео видно, что мужчина спокойно ходит по пустому коридору второго этажа, а затем открывает одну из дверей.

На оперативном видео следственных действий обвиняемый в убийстве мужчина стоит у подоконника, опустив голову. СУ СК РФ сообщает, что мужчина полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном.

Видео: СУ СК России