В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду: подробности

Полиция задержала 36-летнего местного жителя.

В четверг, 31 октября, в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре произошла трагедия. Неизвестный мужчина беспрепятственно вошел в детский сад, где убил одного из детей. Об этом сообщили местные СМИ.

Выяснилось, что убийство шестилетнего мальчика произошло во время "тихого часа". Преступника задержали – это был 36-летний местный житель. У него было зафиксировано состояние опъянения.

По факту преступления управление СК РФ по Архангельской области и НАО возбдило уголовное дело уголовное дело по 105-й, 293-й и 238-й статьям УК РФ (убийство малолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Фигурантами дела стали охранники и должностные лица, работающие в детском саду. В мотивах, двигавших преступником, предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. На месте происшествия работают психологи, полиция и экстренные службы.

По российским телеграм-каналам разошлись видео с участием подозреваемого в убийстве.

Выяснилось, что мужчину, который представился отцом одного из детей, попытались остановить воспитатели. Он страдал и проходил лечение от наркозависимости. Злоумышленник рассказал о своих слуховых галлюцинациях, якобы он "в книжке прочел заклинание о вечной жизни".

Родители отметили, то в момент убийства преступник зашел в самый угол детской спальни.

Ранее мы сообщали о том, что в Ярославле дети побили девочку.

Видео: СК РФ