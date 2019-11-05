Охраннику, пустившему убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, предъявлено обвинение

Мужчина частично признал вину в случившемся.

Охраннику частного предприятия "Святогоръ", пустившему убийцу ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, предъявлено обвинение. Его будут судить по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина частично признал вину в случившемся и раскаялся.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября во время тихого часа в детском саду. С улицы в помещение вошел убийца, который на глазах воспитателей зарезал мальчика. Остальные воспитанники также наблюдали за тем, как на их друга нападает неизвестный. СК выяснил, что гражданин позвонил в звонок перед входной дверью и его без лишних вопросов пропустили внутрь.

На данный момент следствие не может ответить на вопрос было ли это случайностью или местный житель пришел в заведение с целенаправленной целью расправиться с шестилетним ребенком. Убийца задержан на месте.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео с камер наблюдения в детском саду в Нарьян-Маре, где был убит ребенок.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России

