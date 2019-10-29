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Вчера, 23:13
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Видео: воспитанники ярославского детского сада избили девочку

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Исчерпывающая видеозапись появилась в соцсетях.

Средства массовой информации в Ярославле распространили видеозапись, на которой видно, как на прогулке в детском саду его воспитанники прыгают на лежащую девочку и бьют ее. Воспитатель в вопиющую ситуацию вмешался не сразу. Инцидент произошел в местном детском саду №236.

По данным РИА "Новости", местное управление СК обратило внимание на видеозапись и организовало доследственную проверку информации. На время проверки департаментом образования мэрии Ярославля воспитателя отстранили от работы.

Пострадавший ребенок находится на медобследовании.

Ранее МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея и порноактрису.

Видео: BEST VIDEOS / YouTube

Теги: дети, ярославль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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