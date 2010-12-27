МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея и порноактрису

Дети разговаривали со взрослыми о сексе.

В Москве следователи начали проверять ролики на YouTube, где "малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы". Об этом сообщила пресс-служба столичного главка комитета.

На YouTube-канал Real Talk в МВД и Роскомнадзор в сентябре пожаловался вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ему же о канале с аморальным контентом рассказали избиратели. В роликах дети брали интервью у бывшей порноактрисы, гея, девушки с анорексией и карлицы.

Ролики были опубликованы в первой половине текущего года, сейчас они все недоступны для просмотра.

Ранее россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ.