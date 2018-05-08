Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Жители Новомичуринска шокированы тем, что телеканал заменил "Место встречи" на разврат.

Кабельное телевидение города Новомичуринск показало фильм для взрослых вместо ток-шоу. Об этом сообщили местные жители. Зрители должны были увидеть программу "Место встречи" на НТВ, но получили "клубничку".

Особое возмущение у россиян вызвал тот факт, что порно транслировали в дневное время - в 15 часов. Очевидцы рассказали, что фильм показывали не больше 15 минут, а потом вещание прервалось.

По словам гендиректора ООО "ТелеМаг" Александра Чупрынина, произошел технический сбой. В это время на канале велись ремонтные работы, что и привело к неудобной ситуации

Сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника прокомментировал проблему спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленинградской области отключат аналоговое вещание федеральных телеканалов 14 октября.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Durex Russia