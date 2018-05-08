Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Кабельное телевидение города Новомичуринск показало фильм для взрослых вместо ток-шоу. Об этом сообщили местные жители. Зрители должны были увидеть программу "Место встречи" на НТВ, но получили "клубничку".
Особое возмущение у россиян вызвал тот факт, что порно транслировали в дневное время - в 15 часов. Очевидцы рассказали, что фильм показывали не больше 15 минут, а потом вещание прервалось.
По словам гендиректора ООО "ТелеМаг" Александра Чупрынина, произошел технический сбой. В это время на канале велись ремонтные работы, что и привело к неудобной ситуации
Сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника
прокомментировал проблему спикер
Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленинградской области отключат аналоговое вещание федеральных телеканалов 14 октября.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Durex Russia
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