В Ленинградской области отключат аналоговое вещание федеральных телеканалов 14 октября

В этот день завершится финальный этап отключения аналогового вещания – полностью перейдут на цифровое эфирное телевидение еще в двадцати регионах страны.

14 октября в Ленинградской области будет отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов.

В этот день завершится финальный этап отключения аналогового вещания – полностью перейдут на цифровое эфирное телевидение еще в двадцати регионах страны.

В настоящее время в нашем регионе работают 600 обученных волонтеров, помогающих ветеранам, пожилым людям, всем нуждающимся в подключении цифрового ТВ. Около 3400 граждан, обратившихся на региональную горячую линию, получили консультации по переходу на цифровое телевещание. Помощь в подключении приставок оказана более чем 1400 жителям

Технически Ленинградская область была готова к переходу на цифровое телевещание еще в декабре 2018 года, когда ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" завершило строительство 36 передающих станций. Сейчас возможность принимать 20 федеральных телеканалов с высоким качеством изображения и звука есть у 99,4% жителей Ленинградской области. Цифровое ТВ теперь доступно даже в таких отдаленных населенных пунктах, где прежде были доступны не более четырех аналоговых телеканалов.

Жители поселений, находящихся вне зоны цифрового эфирного вещания, могут подключить телевидение в отличном качестве через спутник. Операторы спутникового телевидения ООО "Спутниковое ТВ" (МТС), ООО "НТВ-ПЛЮС" (НТВ-Плюс), НАО "НСК" (Триколор ТВ) готовы предоставить оборудование по сниженным ценам и не взымать абонентскую плату за просмотр 20 телеканалов.

Отдельные категории граждан в Ленинградской области имеют право на получение единовременной денежной компенсации на приобретение необходимых для перехода на "цифру" антенн и приставок в размере до 3 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания. Всего из областного бюджета на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34,1 миллиона рублей. Срок выплаты компенсаций продлен до 31 декабря 2019 года.

По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на федеральную горячую линию – 8(800)220-20-02 или организованную в регионе горячую линию – 8(812)679-01-05. По вопросам компенсаций – в Центр соцзащиты населения Ленинградской области по тел. 8(813)703-88-33.

Информация о переходе на цифровое вещание, рекомендации по оборудованию и его настройке размещена на сайтах ksi.lenobl.ru/activities/ctv и смотрицифру.рф.

Источник: пресс-служба ЛО