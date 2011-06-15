В Нарьян-Маре пресекли незаконную перевозку свыше 600 кг рыбы

Отмечается, что ветеринарно-сопроводительной документации на этот груз у водителя не было.

В Нарьян-Маре сотрудники полиции пресекли незаконную перевозку свыше 600 кг рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По данным следствия, полиция остановила в черте регионального центра грузовой автомобиль под управлением 41-летнего местного жителя. В крытом кузове правоохранители обнаружили замаскированную под стенку дверь, а за ней – рефрижератор, в котором были спрятаны мешки с крупной партией немаркированной рыбы.

Отмечается, что ветеринарно-сопроводительной документации на этот груз у водителя не было. По выявленному факту незаконного оборота водных биоресурсов проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Томской области задержали двух лесорубов, незаконно спиливших свыше 133 деревьев.

Видео: УВД по НАО