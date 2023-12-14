В Томской области задержали двух лесорубов, незаконно спиливших свыше 133 деревьев

Общая сумма ущерба лесному фонду превысила 1 млн рублей.

В Томской области полицейские задержали двух лесорубов, незаконно спиливших свыше 133 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленники были задержаны в окрестностях деревни Сухарево, когда они на грузовике выезжали из леса. В кузове машины находились распиленные на части осины и березы. Отмечается, что у задержанных не было никаких разрешительных документов на эти деревья.

В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми сыщики установили их причастность к еще одному аналогичному противоправному деянию. Общая сумма ущерба лесному фонду превысила 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Тверской области изъяли свыше 42 кг "синтетики" из ликвидированной нарколаборатории.

Видео: УМВД по Томской области