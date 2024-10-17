В Тверской области изъяли свыше 42 кг "синтетики" из ликвидированной нарколаборатории

По данным следствия, подпольное производство было организовано в заброшенном ангаре на окраине деревни Старое Мелково.

В Тверской области полицейские изъяли свыше 42 кг "синтетики" из ликвидированной нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, подпольное производство запрещенных средств было организовано в заброшенном ангаре на окраине деревни Старое Мелково. В ходе обследования помещения правоохранители обнаружили пять стеклянных лотков с кристаллообразным содержимым общей массой 3,5 килограмма, а также шесть полимерных пакетов с готовым веществом. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

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Видео: УМВД России по Тверской области