По данным следствия, трое уроженцев Киргизии были задержаны полицейскими в одном из банков города Рузаевки.

В Мордовии задержали мигрантов, пытавшихся по поддельным документам оформить банковские карты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, трое уроженцев Киргизии были задержаны полицейскими в одном из банков города Рузаевки. В ходе личного досмотра подозреваемых и их автомобиля было обнаружено и изъято около 80 поддельных миграционных и идентификационных карт граждан Киргизии.

Отмечается, что мигранты действовали в составе организованной группы, создав себе документы с вымышленными персональными данными. Они прибыли в Мордовию с целью оформления банковских карт за денежное вознаграждение. Возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу.

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