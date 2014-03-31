Отмечается, что молодые люди действовали по указанию своих кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву.

В Москве задержаны двое курьеров, которые забрали у пенсионерки около 8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 87-летней жительнице столицы звонили через мессенджер мнимые сотрудники различных государственных и силовых структур. Они убеждали пенсионерку поместить все имеющиеся деньги на "безопасный счет" для сохранности. Потерпевшая обналичила свои сбережения и передала их двум разным курьерам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след обоих посыльных. Отмечается, что молодые люди действовали по указанию своих кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии задержали студентку, работавшую на мошенников.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА