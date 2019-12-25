В первый летний день появилось ещё 20 новых маршрутов, изменились трассы 12 автобусов, закрылся 1 социальный и 31 коммерческий маршрут.

В Петербурге 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В первый летний день появилось ещё 20 новых маршрутов, изменились трассы 12 автобусов, закрылся 1 социальный и 31 коммерческий маршрут. В этот день на городские улицы выехали 693 новых автобуса на природном газе.

Переход на новую модель транспортного обслуживания стартовал 1 апреля. Самый масштабный третий этап начнётся 15 июля – на линии должны выйти ещё 1244 автобуса на газовом топливе. Подробнее с изменениями маршрутов можно ознакомиться на сайте Комтранса.

Ранее стало известно, что в первый месяц транспортной реформы петербуржцы приобрели свыше 1,6 тыс. QR-билетов.

Фото: Piter.tv