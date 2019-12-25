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В первый месяц транспортной реформы петербуржцы приобрели свыше 1,6 тыс. QR-билетов
Сегодня, 13:45
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В первый месяц транспортной реформы петербуржцы приобрели свыше 1,6 тыс. QR-билетов

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В Комтрансе решается вопрос об открытии дополнительных точек продаж QR-билетов.

За первый месяц транспортной реформы жители Петербурга купили свыше 1,6 тыс. QR-билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.

Известно, что 1572 билета были на бумажном носители. Еще 116 штук горожане приобрели через мобильное приложение. 

На данный момент решается вопрос об открытии новых точек продаж QR-билетов. Позже информация о решении появится на портале ведомства. 

Напомним, на 24 маршрутах пассажиры не могут с  апреля оплатить проезд наличными. Им предложили альтернативные варианты - приобрести "Подорожник", оплачивать проезд банковскими картами или покупать билеты в кассах метро. 

Отметим, со вторым и третьим этапом транспортной реформы в Петербурге могут возникнуть трудности. Проблемы могут возникнуть из-за неопределенности в реализации программ субсидирования приобретения автобусов на газомоторном топливе, передает его словам "Интерфакс". Деньги, которые должен был выделить Минпромторг, Минфин запретил тратить. 

Ранее на Piter.tv: транспортная реформа обернулась новыми расходами для петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-билеты, транспорт, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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